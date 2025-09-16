Presuda u Tuzli, Emin Mustafić kriv za ubistvo na mah i nedozvoljeno držanje oružja

Nedžida Sprečaković
Kastrati ostaje u pritvoru
Foto: RTV Slon/ Kantonalni sud

Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom postupku protiv Emina Mustafića, zbog krivičnog djela Ubistvo na mah, u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja i bitnih dijelova za oružje, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženi oglašen krivim, te ga osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i sedam mjeseci.

Emin Mustafić je osuđen što je dana 30.09.2023. godine oko 19,20 sati u stanu u kojem je živio u Tuzli, nakon što je prethodno do njegovog stana došao I.K. sa još dvije osobe, noseći sa sobom plastičnu cijev od vode, prilikom fizičkog sukoba, istog usmrtio na mah doveden bez svoje krivnje u jaku razdraženost izazvanu napadom usmrćenog, na način da je iz neposredne blizine, iz prepravljenog signalnog pištolja ispalio jedan hitac, koja patrona je pogodila u lijevu stranu grudnog koša I.K., koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osuđen je i što je neovlašteno držao vatreno oružje čije nabavljanje građanima uopšte nije dozvoljeno, te bez odobrenja nadležnog organa nabavio i držao municiju.

Sud je optuženom uz kaznu zatvora izrekao i mjeru sigurnosti – Obavezno psihijatrijsko liječenje i – Obavezno liječenje od ovisnosti od psihoaktivnih supstanci koja će se izvršiti uz izdržavanje kazne zatvora, a koja najduže može trajati do isteka izdržavanja kazne zatvora.

