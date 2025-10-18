Primjena EES sistema izazvala duža zadržavanja na granicama Evropske unije

Uvođenje novog sistema za evidenciju ulazaka i izlazaka (EES – Entry/Exit System) na vanjskim granicama Evropske unije tokom protekle sedmice izazvalo je primjetne gužve, posebno na prelazima prema Bosni i Hercegovini, gdje su zabilježena duža čekanja putnika.

Prema podacima BIHAMK-a, najveća zadržavanja proteklih dana evidentirana su u jutarnjim satima, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Kozarska Dubica. Sistem EES zvanično je počeo s primjenom 12. oktobra 2025. godine u 29 evropskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, s ciljem modernizacije granične kontrole i povećanja sigurnosti. Novi sistem digitalno bilježi svaki ulazak i izlazak državljana trećih zemalja, uključujući podatke iz pasoša, otiske prstiju i snimke lica.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske naveli su za Fenu da se u početnoj fazi EES primjenjuje u ograničenom vremenskom okviru.

„Sistem EES na međunarodnim graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori trenutno se primjenjuje vremenski ograničeno, s planom postupnog uvođenja 24-satne primjene“, naveli su iz hrvatskog MUP-a.

Putnici koji prvi put ulaze u šengenski prostor, a nemaju kreiran EES dosje, prolaze dodatne kontrole koje uključuju uzimanje biometrijskih podataka – otisaka prstiju i snimke lica – što produžava vrijeme prelaska granice.

„U početnom periodu mogu se očekivati nešto duža zadržavanja, ali nakon što se za većinu putnika kreiraju EES dosjei, vrijeme trajanja granične kontrole biće kraće“, saopćili su iz MUP-a Hrvatske.

Dodaju da tačno trajanje kontrole zavisi od više faktora, poput saradnje putnika i kvaliteta biometrijskih obilježja, na primjer jasnoće papilarnih linija.

Kada je riječ o saradnji s policijskim tijelima susjednih država, iz hrvatskog MUP-a poručuju da je ona kontinuirana i usmjerena na koordinisano djelovanje s ciljem nesmetanog protoka saobraćaja i smanjenja gužvi.

U većim zračnim lukama u Hrvatskoj postavljeni su EES samouslužni kiosci koji bi trebali ubrzati proces registracije putnika i olakšati prelazak granice.

Aplikacija “Travel to Europe” dostupna građanima BiH

Iz Granične policije Bosne i Hercegovine ističu da je implementacija EES sistema u potpunosti u nadležnosti Evropske unije.

„Iako se EES sistem neće primjenjivati na teritoriji Bosne i Hercegovine, Granična policija BiH aktivno prati razvoj situacije i sarađuje s institucijama EU i graničnim službama susjednih zemalja“, naveli su iz ove agencije.

Građanima BiH na raspolaganju je mobilna aplikacija „Travel to Europe“, koja pomaže državljanima trećih zemalja da se lakše informišu o pravilima putovanja u šengenski prostor.

Aplikacija pruža jasne informacije o novim procedurama granične kontrole, potrebnim dokumentima, biometrijskim postupcima te pravima i obavezama putnika.

Iz Granične policije BiH pojašnjavaju da aplikacija neće biti dostupna na svim prelazima, već samo na većim putničkim čvorištima, kako bi se skratilo vrijeme obrade na granici.

„Upotreba aplikacije ostaje dobrovoljna, kako za zemlje članice Evropske unije, tako i za same putnike. Ona ne zamjenjuje standardne granične kontrole, već ih čini jednostavnijim i efikasnijim“, ističu iz Granične policije BiH.