Prirodno-matematički fakultet i Veterinarski zavod Tuzla potpisali sporazum o saradnji

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Javna ustanova Veterinarski zavod Tuzla potpisali su sporazum o saradnji kojim se otvaraju nove mogućnosti za naučnoistraživački rad, stručnu praksu i usavršavanje studenata. Sporazum je potpisan u srijedu, 7. oktobra, a predviđa povezivanje akademske zajednice i stručnih institucija kroz zajedničke aktivnosti i projekte.

Saradnja Prirodno-matematičkog fakulteta i Veterinarskog zavoda Tuzla obuhvatit će razmjenu iskustava u nastavnom i naučnoistraživačkom radu, mobilnost akademskog osoblja i istraživača te organizovanje različitih oblika cjeloživotnog obrazovanja.

Potpisnici su iskazali zajednički interes za realizaciju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata, razmjenu naučnih informacija i publikacija, kao i organizovanje konferencija, simpozija, radionica i drugih stručnih skupova.

Nove mogućnosti za studente Prirodno-matematičkog fakulteta

Poseban značaj sporazuma odnosi se na studente Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kojima će saradnja s Veterinarskim zavodom omogućiti dodatne prilike za praktično usavršavanje i primjenu znanja stečenih tokom studija.

Kroz povezivanje teorijske nastave sa stručnom praksom studenti će imati mogućnost upoznati se s konkretnim zadacima i izazovima u radu stručnih institucija, što može doprinijeti njihovoj pripremi za buduće profesionalne obaveze.

Sporazum predviđa i zajedničko učešće u naučnim istraživanjima, razmjenu stručnih iskustava te razvoj aktivnosti koje povezuju obrazovanje, nauku i praksu.

Iz Univerziteta u Tuzli istaknuto je da ovakvi oblici saradnje doprinose jačanju veza između akademske zajednice i stručnih ustanova, uz stvaranje dodatnih prilika za profesionalni razvoj studenata i istraživača.