Privremena obustava saobraćaja u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Danas, 19. septembra 2025. godine, u vremenskom periodu od 14 do 15 sati doći će do privremene obustave saobraćaja u Tuzli, u ulicama Turalibegova i Mirze Delibašića, kod zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona.

Obustava je planirana povodom obilježavanja 34. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava MUP-a RBiH. U tom periodu predviđeno je okupljanje učesnika ispred zgrade MUP-a TK, postrojavanje te polaganje cvijeća na spomen-obilježje poginulim pripadnicima policije.

Događaj organizuju Unija saveza policije FBiH 1991–1995, Savez udruženja pripadnika policije Tuzlanskog kantona i Udruženje „4. april“ Tuzla.

Regulaciju saobraćaja vršit će policijski službenici Policijske stanice Centar – PU Tuzla.

