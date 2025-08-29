Prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Vremenska prognoza – Tuzlanski kanton

Danas

U Tuzlanskom kantonu danas se očekuje izrazito toplo vrijeme sa temperaturama koje će doseći do 37°C tokom podnevnih sati. Aktívno je upozorenje za visoke temperature od 09:00 do 14:00 sa najvišim vrijednostima između 31 i 35°C. Također, važi upozorenje za obilne padavine od 29. avgusta 22:00 do danas 21:59 sa očekivanom količinom od 20-40 l/m², praćeno grmljavinom od 10:00 do 21:59. Preporučuje se oprez zbog mogućih lokalnih poplava i olujnih nepogoda.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se postepeno smanjenje padavina i temperatura. Subotu i nedjelju karakteriziraju obilne kiše i grmljavine, sa temperaturama do 27°C. Od ponedjeljka vrijeme postaje stabilnije, sa manje padavina i porastom temperatura do 32°C do srijede. U drugoj polovini sedmice očekuju se umjerene dnevne temperature oko 28-30°C uz povremene pljuskove.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu predviđa se postepeno snižavanje temperatura ka septembarskim vrijednostima. Prva sedmica će imati varijabilne vremenske uslove sa češćim padavinama, dok će druga sedmica biti sušnija i stabilnija. Temperature će se kretati između 26°C i 29°C tokom dana, sa noćnim vrijednostima od 15-20°C. Padavine će biti uglavnom u obliku kratkotrajnih pljuskova bez većih ekstremnih pojava.

Grmljavina žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 30. August 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 30. August 2025. 21:59

Očekuje se grmljavina.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Kiša žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 29. August 2025. 22:00

Kraj upozorenja: 30. August 2025. 21:59

Očekivana količina padavina između 20 i 40 l/m2.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Visoka temperatura Narandžasto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 29. August 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 29. August 2025. 14:00

Max temperatura oko 35°C.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.

