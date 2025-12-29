Proizvodnja struje iz obnovljivih izvora bilježi snažan rast u BiH

Bosna i Hercegovina je u 2025. godini proizvela ukupno 14,4 teravatsata (TWh) električne energije, što je na istom nivou kao i godinu ranije, iako je tokom godine zabilježen pad proizvodnje u termoelektranama i hidroelektranama.

To pokazuju podaci iz izvještaja Nezavisni operator sistema u BiH i Agencija za statistiku BiH. Energetski stručnjak Edhem Bičakčić izjavio je za FENA da je stabilan nivo ukupne proizvodnje rezultat priključenja novih varijabilnih obnovljivih izvora energije, prije svega solarnih i vjetroelektrana, čija je izgradnja uglavnom finansirana privatnim kapitalom.

Fizički obim izvoza električne energije iz BiH u 2025. godini iznosio je 7,8 TWh, dok je uvoz bio 5,4 TWh. I izvoz i uvoz manji su za oko devet posto u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, finansijski pokazatelji pokazuju drugačiju sliku. Vrijednost izvoza električne energije iznosila je 870 miliona KM, što predstavlja rast od 30 posto u odnosu na 2024. godinu. Istovremeno, vrijednost uvoza dostigla je 630 miliona KM, što je povećanje od čak 102 posto, odnosno više nego duplo u odnosu na prethodnu godinu, ističe Bičakčić.

Neto izvoz električne energije, izražen fizički, iznosio je 2,4 TWh i ostao je na nivou prošle godine. Finansijski, neto izvoz iznosio je 240 miliona KM, što je smanjenje od 33 posto u odnosu na godinu ranije.

Proizvodnja termoelektrana iznosila je 7,8 TWh i bila je manja za sedam posto u odnosu na prethodnu godinu. Kako navodi Bičakčić, razlozi leže u hroničnom nedostatku uglja i slaboj pogonskoj spremnosti pojedinih termoblokova. Proizvodnja hidroelektrana, u uslovima nepovoljne hidrologije koja i dalje traje, iznosila je 4,3 TWh i manja je za osam posto u odnosu na 2024. godinu.

S druge strane, proizvodnja vjetroelektrana i solarnih elektrana priključenih na prenosnu mrežu dostigla je 1,2 TWh, što je dvostruko više nego godinu ranije, zahvaljujući priključenju novih postrojenja. Proizvodnja manjih obnovljivih izvora priključenih na distributivnu mrežu, uključujući male hidroelektrane, industrijske elektrane, solarne i vjetroelektrane te elektrane na biogoriva, iznosila je 1,1 TWh i veća je za 47 posto.

Kako zaključuje Bičakčić, ovakav rast rezultat je intenzivnog priključenja novih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini, a taj trend će se nastaviti i tokom 2026. godine.

Prema trenutnim tržišnim pokazateljima, cijena jednog megavatsata električne energije kreće se oko 100 eura.