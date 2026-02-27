Proljetne temperature u februaru: Danas do 18 stepeni

Jasmina Ibrahimović
Vremenska prognoza: Na snazi upozorenje meteoalarma
Foto: Ilustracija

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 stupnjeva.

