Proljetne temperature u februaru: Danas do 18 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 stupnjeva.