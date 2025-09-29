Promijenjen termin isplate: Evo kada će biti penzije u FBiH

Arnela Šiljković - Bojić
Starosna penzija/ Prijevremena penzija/Penzioneri
Foto: Ilustracija

Isplata penzija u Federaciji BiH, počet će ranije, odnosno u petak 3. oktobra. Redovan termin isplate pomaknut je zbog toga što 5. oktobra, kada se inače vrši isplata, ove godine pada u nedjelju, saopćili su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najniža penzija za septembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok najviša penzija iznosi 2.996,40 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 760,03 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za septembar 373.336, iznosi 760,98 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 461.857 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 314,5 miliona KM.

