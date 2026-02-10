Promjenjivo vrijeme uz kišu, pljuskove i zahlađenje za vikend

U narednim danima očekuju se nestabilne vremenske prilike uz čestu izmjenu vedrijih perioda i padavina.

Tokom srijede i četvrtka više sunčanih intervala prognozirano je za istočne i sjeveroistočne dijelove Bosne, dok će u ostatku zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Zadržava se relativno toplo, ali promjenjivo, uz povremenu kišu i pljuskove. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Kako navode meteorolozi, naredna dva dana puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok su na planinskim područjima mogući i jaki udari. Dnevne temperature kretat će se uglavnom između 9 i 15 stepeni, a najviše vrijednosti očekuju se na sjeveroistoku Bosne, gdje bi u četvrtak, uz sunčanije periode i fenski utjecaj južnog vjetra, lokalno moglo biti i do 19 stepeni.

U četvrtak uvečer i u noći na petak padavine će zahvatiti veći dio zemlje, a na višim planinama moguć je i snijeg. Tokom petka slijedi postepeno smirivanje vremena i djelimično razvedravanje sa zapada.

Za vikend se najavljuje novo pogoršanje, s više oblaka i padavinama širom zemlje, uz osjetniji pad temperature u nedjelju. U subotu će uglavnom padati kiša, dok bi u nedjelju, uz zahlađenje, u mnogim krajevima moglo biti i susnježice i snijega.

Početak naredne sedmice donosi promjenjivu oblačnost i uglavnom suho vrijeme u ponedjeljak, dok se od utorka ponovo očekuju padavine i postepeni porast temperature.