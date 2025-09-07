Promocija prve zbirke poezije „Puls tišine“ u Tuzli

Promocija zbirke poezije „Puls tišine“ prof. dr. Larise Dizdarević-Hudić biće održana u utorak, 16. septembra 2025. godine, s početkom u 18 sati, u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli.

Autorica, poznata po dugogodišnjem profesionalnom radu u oblasti medicine i nauke, odlučila je da emocije i unutrašnje misli pretoči u stihove. Tako je nastala zbirka „Puls tišine“, knjiga koja otvara intimno poglavlje života i donosi spoj nauke i umjetnosti, razuma i emocije, tišine i riječi.

U recenzijama knjige naglašava se da ova poezija donosi snažnu ispovijest i poruku koja dotiče čitaoca i podstiče ga na introspekciju. Promotorka zbirke biće novinarka i književnica Enisa Alibalić, a recenzenti Enisa Alibalić i Jasmin Dorić, ljekar i književnik.

Ovaj kulturni događaj u Tuzli predstavlja priliku da se kroz stihove podijeli snaga riječi i ljepota tišine, ali i da se pokaže kako grad nastavlja njegovati književno stvaralaštvo i podržavati autore.

