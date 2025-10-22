Pucnjava u Zagrebu: Ranjen muškarac, uhapšen bivši glumac

Pucnjava u Zagrebu dogodila se jutros, pišu hrvatski mediji.

U pucnjavi koja se dogodila u Ulici Ede Murtića, muškarac je ranjen u nogu, potvrdila je zagrebačka policija. Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo oko 10:40 sati kada je došlo do sukoba dvojice muškaraca, nakon čega je jedan od njih ispalio hitac iz vatrenog oružja.

Povrijeđeni muškarac zbrinut je na mjestu događaja i prevezen na medicinsku obradu, dok je napadač pobjegao u obližnju zgradu. Ubrzo nakon toga, pripadnici specijalne policije opkolili su objekat i ušli unutra, a osumnjičeni je stavljen pod nadzor policije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija brzo reagovala i spriječila veće posljedice. „Nitko od građana nije ozlijeđen, a reakcija policije bila je izuzetno brza i profesionalna“, rekao je Božinović, piše Večernji.hr.

Prema navodima hrvatskih medija, među kojima je i 24sata, uhićen je bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat po ulozi u seriji Krim tim 2. Ministar Božinović nije potvrdio taj identitet, ali je kazao kako je riječ o osobi poznatoj policiji.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti i motiv pucnjave. Mjesto događaja u novozagrebačkom naselju Središće i dalje je pod nadzorom policije.