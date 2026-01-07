Pucnjava za Božić: Maloljetnik pucao na djeda i nenu

Pucnjava u Srbiji: U beogradskom naselju Zvezdara došlo je do teškog slučaja pucnjave u porodici, u kojem su prema pisanju medija iz Srbije povrijeđene tri osobe.

Prema dostupnim informacijama, maloljetnik inicijala D.P. (16) u dvorištu porodične kuće pucao je iz vatrenog oružja u djeda i nenu, nakon čega je sebi pucao u stomak. Baka (nena) je zadobila povredu ruke, dok je djed pogođen u glavu.

Sve tri povrijeđene osobe hitno su prevezene u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Kako se navodi, svi su trenutno živi, ali se maloljetnik nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

Na licu mjesta u toku je policijski uviđaj kojim se utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodio porodični sukob vezan za novac, gdje je maloljetnik od djeda i nene tražio 18.000 eura, ali te navode nadležni organi Srbije još uvijek nisu zvanično potvrdili.

