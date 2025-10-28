Putujete prema Mađarskoj? Počinje primjena novog EES sistema

Jasmina Ibrahimović

Na graničnom prelazu Tompa-Kelebija između Srbije i Mađarske od danas se primjenjuje novi sistem za ulazak u šengensku zonu – Entry/Exit System (EES).

Riječ je o digitalnom sistemu registracije putnika koji se odnosi na sve državljane trećih zemalja, uključujući i građane Bosne i Hercegovine.Novi sistem podrazumijeva elektronsko evidentiranje ulazaka i izlazaka iz šengenskog prostora, uz uzimanje biometrijskih podataka, otisaka prstiju i fotografije lica. Time se zamjenjuje ručno pečatiranje pasoša, a cilj je ubrzati prelazak granice i povećati sigurnost.

Prema planu mađarskih vlasti, EES sistem danas počinje sa primjenom na prijelazu Tompa-Kelebija, dok će na prelazu Reske-Horgoš biti aktiviran 4. novembra, a do 11. novembra i na svim ostalim prijelazima između Mađarske i Srbije.

Svi putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije i Šengena, poput BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, pri ulasku u Mađarsku morat će proći kroz novu proceduru koja uključuje elektronsku registraciju i kratko zadržavanje radi snimanja biometrijskih podataka.

Sistem će zabilježiti svako kretanje državljana trećih zemalja, trajanje boravka u šengenskoj zoni i automatski računati maksimalno dozvoljeno vrijeme od 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

Mađarske granične službe upozoravaju putnike da očekuju duže zadržavanje tokom prvih dana primjene sistema, jer će proces registracije biti detaljniji nego ranije.

pročitajte i ovo

Vijesti

BiH jača spremnost za uvođenje EES i ETIAS kroz studijsku posjetu...

BiH

Gužve na graničnim prelazima: Duža zadržavanja na izlazu iz BiH

BiH

Popis onoga što se smije prenijeti preko granice iz BiH u...

Tuzla i TK

Tuzlansko Gradsko vijeće razmatra inicijativu za izuzeće BiH iz EES i...

Vijesti

Stanje na cestama: Gužve zbog EES sistema

Vijesti

Primjena EES sistema izazvala duža zadržavanja na granicama Evropske unije

Vijesti

FZZO: Dodatna pomoć privremeno obustavljena, redovne terapije teku neometano

Istaknuto

Najavljene radarske kontrole danas u Tuzli

Vijesti

Odbrana Amira Pašića Faće danas ulaže žalbu na određivanje pritvora

Tuzla i TK

Novi udar na džepove: Moguće drastično povećanje cijena mlijeka?!

BiH

“Vodovod i kanalizacija” Tuzla predstavlja BiH na kongresu u Bonnu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]