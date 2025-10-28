Putujete prema Mađarskoj? Počinje primjena novog EES sistema

Na graničnom prelazu Tompa-Kelebija između Srbije i Mađarske od danas se primjenjuje novi sistem za ulazak u šengensku zonu – Entry/Exit System (EES).

Riječ je o digitalnom sistemu registracije putnika koji se odnosi na sve državljane trećih zemalja, uključujući i građane Bosne i Hercegovine.Novi sistem podrazumijeva elektronsko evidentiranje ulazaka i izlazaka iz šengenskog prostora, uz uzimanje biometrijskih podataka, otisaka prstiju i fotografije lica. Time se zamjenjuje ručno pečatiranje pasoša, a cilj je ubrzati prelazak granice i povećati sigurnost.

Prema planu mađarskih vlasti, EES sistem danas počinje sa primjenom na prijelazu Tompa-Kelebija, dok će na prelazu Reske-Horgoš biti aktiviran 4. novembra, a do 11. novembra i na svim ostalim prijelazima između Mađarske i Srbije.

Svi putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije i Šengena, poput BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, pri ulasku u Mađarsku morat će proći kroz novu proceduru koja uključuje elektronsku registraciju i kratko zadržavanje radi snimanja biometrijskih podataka.

Sistem će zabilježiti svako kretanje državljana trećih zemalja, trajanje boravka u šengenskoj zoni i automatski računati maksimalno dozvoljeno vrijeme od 90 dana boravka u periodu od 180 dana.

Mađarske granične službe upozoravaju putnike da očekuju duže zadržavanje tokom prvih dana primjene sistema, jer će proces registracije biti detaljniji nego ranije.