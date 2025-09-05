Rani termin za Zmajeve: BiH i Poljska otvaraju nedjeljni program Eurobasketa

Arnela Šiljković - Bojić
BiH protiv Grčke na Eurobasketu - težak ispit za Zmajeve

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj meč osmine finala Eurobasketa odigrat će u neuobičajeno ranom terminu. Odlukom FIBA-e, izabranici selektora BiH će u nedjelju izaći prvi na teren, a protivnik im je reprezentacija Poljske. Utakmica počinje već u 11 sati prijepodne.

Direktan prijenos obezbijeđen je na programima FTV-a, Arene Sport i Sport Kluba.

Nakon susreta BiH i Poljske, u nedjelju će se igrati još tri duela: od 14:15 sati sastaju se Francuska i Gruzija, u 17:30 Italija i Slovenija, dok je večernji termin od 20:45 rezervisan za meč Grčke i Izraela.

Nokaut faza Eurobasketa počinje dan ranije, u subotu. Tada će od 11 sati igrati Turska i Švedska, potom Njemačka i Portugal (14:15), Litvanija i Latvija (17:30), dok će dan zaključiti okršaj Srbije i Finske u terminu od 20:45 sati.

Pobjednik dvoboja Bosne i Hercegovine i Poljske u četvrtfinalu će se sastati s boljim iz meča Turske i Švedske.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dijalizirani i transplantirani pacijenti ogorčeni, najavljuju mogućnost protesta

Sport

Najoštrija poruka iz Brisela: Izraelske akcije u Gazi okarakterisane kao genocid

Sport

Zmajevi otputovali u Rigu na osminu finala Eurobasketa

Vijesti

Sajam poslova u BiH: Više od stotinu poslodavaca na jednom mjestu

Istaknuto

Počela isplata penzija za august

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]