Rani termin za Zmajeve: BiH i Poljska otvaraju nedjeljni program Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj meč osmine finala Eurobasketa odigrat će u neuobičajeno ranom terminu. Odlukom FIBA-e, izabranici selektora BiH će u nedjelju izaći prvi na teren, a protivnik im je reprezentacija Poljske. Utakmica počinje već u 11 sati prijepodne.

Direktan prijenos obezbijeđen je na programima FTV-a, Arene Sport i Sport Kluba.

Nakon susreta BiH i Poljske, u nedjelju će se igrati još tri duela: od 14:15 sati sastaju se Francuska i Gruzija, u 17:30 Italija i Slovenija, dok je večernji termin od 20:45 rezervisan za meč Grčke i Izraela.

Nokaut faza Eurobasketa počinje dan ranije, u subotu. Tada će od 11 sati igrati Turska i Švedska, potom Njemačka i Portugal (14:15), Litvanija i Latvija (17:30), dok će dan zaključiti okršaj Srbije i Finske u terminu od 20:45 sati.

Pobjednik dvoboja Bosne i Hercegovine i Poljske u četvrtfinalu će se sastati s boljim iz meča Turske i Švedske.