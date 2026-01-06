Rast broja penzionera nadmašuje povećanje penzije

Decembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini veće su u odnosu na decembar 2024, pokazuju zvanični podaci Federalnog zavoda za MIO/PIO, što predstavlja nastavak rasta primanja za penzionere.

Minimalan rast penzija

Najniža penzija za decembar 2025. iznosi 599,28 KM, dok je u decembru 2024. godine bila 573,53 KM, što znači da je povećana za 25,75 KM. Istovremeno, zagarantovana penzija porasla je sa 684,48 KM na 715,21 KM, odnosno za 30,73 KM.

Rast je zabilježen i kod najviše penzije, koja je u decembru 2024. iznosila 2.867,65 KM, dok je za decembar 2025. godine povećana na 2.996,40 KM, što je uvećanje od 128,75 KM.

Povećanje je vidljivo i kod prosječne penzije korisnika samostalne penzije, koja je sa 724,64 KM u decembru 2024. porasla na 761,91 KM u decembru 2025. godine, što predstavlja rast od 37,27 KM.

Povećan i broj penzionera

Broj korisnika penzija također je povećan. U decembru 2024. penziju je primalo 453.900 korisnika, dok je godinu kasnije taj broj porastao na 465.132. Istovremeno su porasla i sredstva potrebna za isplatu, sa oko 298 miliona KM na približno 315,5 miliona KM.

Decembarske penzije za 2024. godinu isplaćene su 3. januara 2025, dok je isplata decembarskih penzija za 2025. godinu realizovana 5. januara 2026. godine, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.