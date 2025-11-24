Reprezentacija BiH okuplja se u Sarajevu uoči kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Reprezentacija BiH okuplja se danas u Sarajevu kako bi započela pripreme za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u kojima je krajem mjeseca očekuju dueli protiv Turske i Srbije, a novi selektor Dario Gjergja već na startu nosi teret brojnih kadrovskih problema. Uz nedostupnost NBA igrača Jusufa Nurkića i Luke Garze, koji po pravilima ne mogu igrati tokom sezone u najjačoj ligi svijeta, postalo je jasno da će izborni proces biti dodatno otežan izostancima nekoliko bitnih imena.

Najbolji strijelac reprezentacije Džanan Musa neće biti u konkurenciji jer se još oporavlja od povrede zbog koje je propustio i posljednje Evropsko prvenstvo, a saigrači iz Dubaija Kosta Kondić i Kenan Kamenjaš nisu dobili klupsku dozvolu za dolazak. Atmosferu dodatno opterećuje odluka Aleksandra Lazića da se povuče iz ovog ciklusa, jer se, kako je ranije naveo, ne osjeća poštovano od strane rukovodstva Saveza.

Reprezentacija BiH okuplja se bez dugogodišnjeg kapitena Miralema Halilovića koji se oprostio od državnog dresa, dok veterana Johna Robersona više nema među izabranima jer je naturalizovanu poziciju zauzeo Xavier Castaneda. U sastav se vraća Emir Sulejmanović, prvi put nakon tri godine pauze i neslaganja sa bivšim selektorom Adisom Bećiragićem, a upravo njegov povratak Gjergja vidi kao važan impuls pred naporne kvalifikacione izazove.

Za danas u dvorani Skenderija najavljena je press konferencija u 17,30, a odmah nakon nje i prvi trening, koji će otvoriti pripremni ciklus pred gostovanje Turskoj 27. novembra u Istanbulu te duel protiv Srbije 30. novembra u dvorani Mirza Delibašić. U istoj grupi nalazi se i Švicarska s kojom će Zmajevi igrati krajem februara i početkom marta, a nakon šest kola tri najbolje selekcije nastavljaju takmičenje prenoseći osvojene bodove.

Gjergja je za početak okupljanja pozvao petnaest igrača među kojima su Xavier Castaneda, Adnan Arslanagić, Sani Čampara, Amar Gegić, Edin Atić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Vojin Ilić, Haris Delalić, Amar Alibegović, Ajdin Penava, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović i Asim Gutić.