Roberson spreman za Eurobasket: Sretan sam što sam ponovo ovdje

Roberson, playmaker bh. košarkaške reprezentacije spreman je za Eurobasket i poručuje da s puno energije ulazi u izazov sa Zmajevima, naglašavajući da je sretan što se vratio u nacionalni tim. Njegov povratak obilježen je pobjedom reprezentacije BiH protiv Belgije rezultatom 90:74 u posljednjoj provjeri pred prvenstvo.

“Mislim da smo izgledali jako dobro. Tek sam se priključio ekipi prije dva-tri dana, ali već sad se vidi da igramo čvrsto, brzo i s mnogo energije. Uvjeren sam da ćemo biti konkurentni na turniru”, rekao je Roberson nakon utakmice.

Playmaker BiH smatra da tim ima pravi duh i da je spreman da se bori, ali naglašava da postoje segmenti koje treba doraditi.

“Najveći problem nam je broj izgubljenih lopti. U nekim situacijama smo neoprezni, promašujemo jednostavne pasove. Ako to popravimo, bit ćemo mnogo stabilniji”, istakao je.

Posebno je naglasio važnost bolje realizacije slobodnih bacanja, jer reprezentacija igra fizički i često dobija priliku sa linije.

“Igramo fizički, često dolazimo do slobodnih bacanja, i to moramo znati iskoristiti”, poručio je Roberson.

Uoči Eurobasketa, Roberson je poslao i ličnu poruku navijačima i saigračima, potvrđujući koliko mu znači povratak među Zmajeve.

“Osjećam se spremno i jako sam sretan što sam ponovo ovdje. Radujem se što ću zaigrati na Eurobasketu i dati sve od sebe za ovaj tim”, zaključio je organizator igre reprezentacije BiH.