Rukometna reprezentacija BiH večeras protiv Saudijske Arabije na Ilidži

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Ilidži, gdje je počela mini pripreme u okviru EHF sedmice. Selektor Damir Doborac na raspolaganju ima spoj mladosti i iskustva, a rukometni Zmajevi će u sklopu priprema odigrati i prijateljsku utakmicu protiv selekcije Saudijske Arabije.

Susret će biti održan danas, u petak, s početkom u 17:30 sati u dvorani hotela Hills na Ilidži. Ovaj duel bit će prilika da reprezentacija provjeri formu igrača i uigra tim nakon napornih kvalifikacija koje su, po ocjenama stručnjaka, ostavile prostor za napredak.

Na Doborčevom spisku nalaze se imena igrača koji nastupaju širom Evrope – od Poljske, Njemačke i Austrije, do Slovenije, Hrvatske i Švicarske. Među njima su Bekir Čordalija, Berin Brkić, Aldin Alihodžić, Marko Panić, Adin Faljić, Luka Perić i mnogi drugi koji će pokušati potvrditi mjesto u budućim kvalifikacionim izazovima.

Mini pripreme trajat će do 2. novembra, a današnja utakmica protiv Saudijske Arabije bit će prilika da se vidi u kojem smjeru ide nova faza reprezentacije Bosne i Hercegovine.