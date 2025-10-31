Saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, magla i odroni usporavaju vožnju širom BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, dok se skreće pažnja na smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama, zbog magle ili niske oblačnosti, kao i na učestale odrone.

Zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Danas i sutra od 08 do 16 sati zbog završnih radova usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti M-17 kod Zenice, od naplatnog mjesta Zenica jug do naselja Perin Han.

Na području Kobilje Glave (magistralna cesta Sarajevo-Vogošća) od 08 do 15 sati izvode se radovi na sanaciji udarnih rupa i redovnom održavanju, do završetka radova saobraća se usporeno, jednom trakom. Zbog pojačane frekvencije vozila formiraju se duge kolone.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), Konjic-Jablanica, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Klašnice-Banja Luka, Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Zbog sanacionih radova danas do 16 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Zenica-Babino (dionica kamenolom Komgrad Ze-kamenolom ŽGP). Alternativni pravac za vrijeme obustave je: Novo Selo-Peševići-Poce-Pavine kuće.

Radovi na redovnom održavanju rasvjete danas se izvode na raskrsnicama magistralnih cesta na području: Orašja, Odžaka, kao i na mostu između Pruda i Šamca.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.