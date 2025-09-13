Saobraćaj otežan: Mokri kolovozi i odroni širom BiH

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu, uz učestale odrone na brojnim dionicama. Posebno se izdvajaju pravci Turbe-Karanovac, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres i Sarajevo-Foča, kao i prevoji Rostovo i Makljen. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove prisutna je i magla koja dodatno smanjuje vidljivost.

Vozačima se savjetuje oprez, prilagođena brzina i izbjegavanje naglih kočenja, dok se pješacima i biciklistima preporučuje dodatna pažnja, posebno u urbanim sredinama.

Zbog radova na pružnom prelazu „Banjer“, od 8 do 20 sati potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R-445 Visoko–Podlugovi. Istovremeno, radovi se izvode i na mostovima na magistralnim putevima Konjic–Jablanica (u blizini tunela Crnaja) i Semizovac–Olovo, gdje je uveden režim naizmjeničnog propuštanja vozila uz semafore.

Na dionici autoputa A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever u toku je izgradnja bukobrana, pa se saobraća preticajnom trakom. Radovi su aktuelni i na više dionica: Jablanica–Prozor (naselja Duge i Mirci), Jajce–Crna Rijeka i Gacko–Foča (Sastavci). Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je samo za putnička vozila do 3,5 tone. Podsjećamo da vozači u svakom trenutku mogu provjeriti stanje na kamerama dostupnim na stranici BIHAMK-a.

Na graničnom prelazu Karakaj i dalje važi zabrana prolaska za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac i Raču, dok je za autobuse otvoren GP Šepak. Teretni saobraćaj preko GP Šepak moguć je u terminima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom prelazak važi samo u noćnim satima.