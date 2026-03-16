Saobraćaj u BiH bez većih zastoja, radovi na više dionica i izmijenjen režim na pojedinim cestama

Na putevima širom Bosna i Hercegovine saobraća se bez većih zastoja, uz uglavnom povoljne vremenske uslove i dobru vidljivost. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Pojačana frekvencija vozila očekuje se na prilazima većim gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena stanju na putu i uslovima saobraćaja.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alterntivni pravci su u funkciji.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.