Saobraćajna povezanost TK: Inicijative za ceste i željeznicu upućene FBiH

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sastao se danas sa predstavnicima Tuzlanskog akademskog kluba Selimom Bešlagićem i Safetom Husanovićem, s ciljem razmjene stavova i jačanja zajedničkog djelovanja na unapređenju saobraćajne povezanosti Tuzlanskog kantona. U fokusu razgovora bili su zahtjevi Tuzlanskog akademskog kluba upućeni relevantnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na uvrštavanje prioritetnih i strateških projekata cestovne i željezničke infrastrukture Tuzlanskog kantona u Budžet FBiH i planove rada nadležnih javnih preduzeća za 2026. godinu.

Predstavnici Tuzlanskog akademskog kluba podsjetili su da je Tuzlanski kanton, uprkos industrijskom, energetskom i demografskom značaju, godinama infrastrukturno zapostavljen, te da su ranije usvajani i dostavljani brojni zaključci, deklaracije i inicijative prema višim nivoima vlasti. Naglasili su potrebu da 2026. godina donese konkretne pomake, posebno kroz modernizaciju magistralnih cesta, izgradnju autocesta i brzih cesta, te elektrifikaciju i modernizaciju željezničke mreže.

Kada je riječ o željeznici, uz uspostavu redovnog putničkog željezničkog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, razgovaralo se i o mogućnostima uvrštavanja željezničke trase Tuzla – Vareš u trasu i projekat autoceste Tuzla – Žepče. Predloženo je i da Vlada Tuzlanskog kantona, u okviru budžetskih mogućnosti, razmotri formiranje fonda kojim bi se osigurala inicijalna sredstva za izradu projektne dokumentacije za saobraćajne projekte, kako bi se dodatno potakle federalne institucije i ubrzala realizacija.

Premijer Halilagić ove inicijative ocijenio je konstruktivnim i odgovornim, naglasivši da Vlada Tuzlanskog kantona podržava projekte koji doprinose dugoročnom razvoju Kantona. Istakao je da je saobraćajna povezanost Tuzlanskog kantona, osim infrastrukturnog, i razvojno pitanje, te da Vlada ostaje partner akademskoj i stručnoj zajednici u inicijativama koje su, kako je naveo, od vitalnog interesa za građane.

U izjavi je naveo da je Budžet Tuzlanskog kantona za 2026. godinu već usvojen, ali da je ideja osnivanja fonda vrijedna pažnje i da će biti razmatrana u okviru institucija Vlade, uz mogućnost reagovanja kroz eventualne izmjene i dopune budžeta, u skladu s realnim mogućnostima. Dodao je i da su inicijative, uključujući željezničku trasu prema Varešu, važne i u kontekstu izrade novog Prostornog plana Tuzlanskog kantona.

Susret je ocijenjen kao nastavak saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Tuzlanskog akademskog kluba, s ciljem jačanja razvojne i saobraćajne povezanosti Kantona i njegovog ravnopravnijeg uključivanja u razvojne tokove Federacije Bosne i Hercegovine.