Sarajevski ćevap uskoro bi mogao biti zaštićen na nivou Evropske unije

Sarajevski ćevap, jedno od najprepoznatljivijih jela bosanskohercegovačke kuhinje, uskoro bi mogao dobiti zaštićenu oznaku geografskog porijekla i na nivou Evropske unije.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održali su radni sastanak sa Udruženjem sarajevskih ćevabdžija na kojem je razgovarano o postupku zaštite prehrambenog proizvoda „Sarajevski ćevapi“/„Sarajevski ćevapčići“ na evropskom nivou.

Na nacionalnom nivou „Sarajevski ćevapi“ već su registrirani kao proizvod sa zaštićenom oznakom geografskog porijekla, a stečeni su i uslovi za pokretanje postupka registracije pri Evropskoj komisiji. Zahtjev za upis u evropski registar oznaka geografskog porijekla podnosi se Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ga potom dostavlja nadležnim tijelima Evropske unije.

Prema važećim pravilima, naziv „Sarajevski ćevapi“ odnosi se na proizvod koji se priprema na ograničenom teritorijalnom području, u administrativnim granicama Kantona Sarajevo, a njegova zaštita temelji se na tradiciji, ugledu i specifičnom načinu pripreme koji se prenosi generacijama.

Bosna i Hercegovina je prva zemlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji iz regiona koja već ima jedan proizvod upisan u evropski registar zaštićenih oznaka, Livanjski sir. U postupku su još dva proizvoda: Ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine i Gatački kajmak iz mješine.

Agencija za sigurnost hrane BiH najavila je da će pružiti punu stručnu i tehničku podršku Udruženju sarajevskih ćevabdžija tokom postupka registracije, koji bi, ukoliko sve bude išlo prema planu, mogao dovesti do toga da „Sarajevski ćevap“ postane novi bosanskohercegovački brend priznat i zaštićen u cijeloj Evropskoj uniji.