Schmidt i Kavazović o očuvanju multietničke BiH

O važnoj ulozi koju vjerske zajednice, ali i društvo u cjelini, imaju u pomirenju i podsticanju dijaloga, što predstavlja ključne elemente za osiguranje stabilnosti i očuvanje multietničkog karaktera Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak su razgovarali visoki predstavnik Christian Schmidt i reisu-l-ulema Husein Kavazović.

– Međunarodna zajednica je i dalje nepokolebljivo posvećena stabilnosti, napretku i dobrobiti Bosne i Hercegovine i njenih građana. Promoviranje dijaloga i pomirenja unutar društva je ključno za izgradnju prosperitetne budućnosti za sve u Bosni i Hercegovini – izjavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, objavljeno je na X profilu Ureda visokog predstavnika.