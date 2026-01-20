Schmidt: RS nisam imao namjeru ukidati

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt gostovao je u programu BHRT-a, gdje je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji i poručio da odgovornost za zastoj na evropskom putu zemlje vidi prije svega u domaćim političarima.

Rekao je da ne žali ni zbog jedne odluke koju je donio tokom mandata, naglašavajući da nijednom odlukom nije imao namjeru ukidati entitet Republika Srpska.

Odgovarajući na pitanje da li mu je iko tražio ostavku, Schmidt je naveo da mu takav zahtjev nisu uputili međunarodni zvaničnici, uz opasku da je to, kako je rekao kroz smijeh, tražila jedino Željka Cvijanović.

U razgovoru je pojasnio i da ne može mijenjati Ustav BiH kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona, te da je svoje ovlasti koristio na entitetskom nivou u okviru mandata. Također je demantovao navode da mjesečno zarađuje 24.000 eura, ističući da njegova primanja nisu tolika i da se njegova plaća ne finansira iz sredstava Bosne i Hercegovine.