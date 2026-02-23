Seminar o deklarisanju hrane krajem marta u Tuzli

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s Gradom Tuzlom i Kantonalnom privrednom komorom Tuzlanskog kantona priprema „Seminar o deklarisanju hrane“ na koji će biti pozvani subjekti u poslovanju s hranom iz cijele Bosne i Hercegovine.

Tim povodom u radnoj posjeti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine boravila je delegacija iz Tuzle, predvođena gradonačelnikom dr. sc. Zijad Lugavić. U delegaciji su bili i prof. dr. sc. Jasmin Ferizbegović, predsjednik Veterinarske komore Federacije BiH, te Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzlanskog kantona, sa saradnicima. Na sastanku su usaglašeni tehnički i organizacijski detalji seminara, koji će biti održan 31. marta 2026. godine u Tuzli.

Direktor Agencije dr. sc. Sanin Tanković istakao je opredijeljenost institucije za saradnju s lokalnim zajednicama širom zemlje, naglašavajući da Agencija planira svoje aktivnosti provoditi u svim krajevima Bosne i Hercegovine. Tom prilikom upoznao je delegaciju s ključnim izazovima s kojima se Agencija suočava u svakodnevnom radu.

Kroz prezentaciju koju je održao Dragan Tomović, šef Odsjeka za procjenu rizika i naučne podatke u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavljene su nadležnosti i aktivnosti ove institucije, s posebnim osvrtom na regulatorni okvir u oblasti informisanja potrošača o hrani.

Gradonačelnik Lugavić izrazio je zadovoljstvo saradnjom s Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ocijenivši da je jačanje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom za pravilnu primjenu propisa izuzetno značajno za građane i privredu Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto, deklarisanje, odnosno označavanje hrane, predstavlja jednu od najsloženijih pravno uređenih oblasti u sektoru hrane, ali i ključni segment komunikacije između subjekata u poslovanju s hranom i potrošača.

S obzirom na izraženo interesovanje privrednih subjekata za tumačenje i pravilnu primjenu odredbi Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani, namjera organizatora je da se na seminaru razjasne nedoumice s kojima se privatni sektor suočava u svakodnevnom radu.

Planirano je da se kroz stručne prezentacije predstavnika Agencije i panel diskusije, u kojima će učestvovati stručnjaci, predstavnici privatnog sektora i strukovnih udruženja, razmijene mišljenja i iskustva u primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani, kao i drugih propisa koji se odnose na specifične kategorije prehrambenih proizvoda.