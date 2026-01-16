Sindikat pravosuđa TK u štrajku objavio demant premijeru Halilagiću

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona uputio je demant na današnje izjave premijera TK Irfana Halilagića.

Ovaj sindikat je u štrajku već neko vrijeme, a demant je upućen nakon današnje press konferencije premijera.

Demant prenosimo u cjelosti:

Prije svega, nije tačna tvrdnja da je u ovom slučaju postupljeno i da su plate isplaćene.

Do trenutka održavanja press konferencije nisu isplaćene plate, nisu isplaćene pripadajuće naknade (topli obrok, prevoz, dežurstva), niti su uplaćeni porezi i doprinosi za radnike obuhvaćene štrajkom.

Isplate nisu izvršene ni nakon donošenja privremene sudske mjere. Tvrdnje o urednom postupanju i isplati predstavljaju ozbiljno iskrivljavanje činjenica.

Netačna je i tvrdnja da su plate obustavljene „zbog štrajka“.



Radnicima su primanja uskraćena bez donošenja pojedinačnih rješenja, bez mogućnosti pravnog lijeka i uz selektivno postupanje, što je suprotno osnovnim principima radnog i upravnog prava. Samo pozivanje na štrajk ili evidencije radnog vremena ne može predstavljati zakonit osnov za obustavu zarade.

Tvrdnje o „skoro 50% povećanju plata“ ne odgovaraju stvarnom stanju. Ne radi se o realnom rastu primanja administrativno-tehničkog osoblja, već o statističkom zbrajanju parcijalnih korekcija kroz više godina koje nisu ravnomjerno primijenjene niti su rezultirale stvarnim povećanjem plata u tom iznosu.

Posebno ističemo da su upoređivanja primanja između kantona, kako su predstavljena u javnosti, metodološki pogrešna i ne predstavljaju relevantnu činjenicu o stvarnim razlikama u platama.



U tim poređenjima se ne prikazuju ukupna primanja radnika, niti se uključuju naknade i dodaci ostvareni u drugim kantonima po osnovu aneksa kolektivnih ugovora, posebnih sporazuma i dodatnih prava, čime se javnost dovodi u zabludu.

Konkretno, zaposleni u Kantonu Sarajevo ostvaruju:

•dodatak od 5% po osnovu ocjene rada,

•dodatke u rasponu od 5% do 15% po osnovu obavljanja poslova u posebnim uslovima rada,

•dodatnih 10% kroz usklađivanje plata zbog inflacije,

•te umanjenje poreza na dohodak u iznosu od 5%, što direktno povećava njihova neto primanja.

Nijedan od ovih elemenata nije uključen u poređenja koja se iznose, zbog čega takva poređenja ne odražavaju stvarni položaj zaposlenih u pravosuđu Tuzlanskog kantona.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještennika u pravosuđu Tuzlanskog kantona okuplja većinu zaposlenih u pravosuđu i ima puni legitimitet da zastupa njihove interese i organizuje zakonit štrajk.

U tom kontekstu postavljamo javno i legitimno pitanje:

ako se naš sindikat pokušava predstaviti kao „nereprezentativan“, zašto se bez našeg učešća i saglasnosti javno komentariše i osporava prijedlog uredbe koji je upravo ovaj sindikat zvanično dostavio nadležnim institucijama? Takvo postupanje pokazuje očiglednu nedosljednost i izbjegavanje stvarnog socijalnog dijaloga.

Takođe, svjedočimo pokušajima prebacivanja odgovornosti sa Vlade Tuzlanskog kantona na rukovodioce pravosudnih institucija, iako su upute i smjernice o postupanju prethodno dolazile sa viših nivoa vlasti. Odgovornost se ne može selektivno prebacivati na izvršioce, dok se istovremeno prešućuju oni koji su davali instrukcije.

Radnici pravosuđa ne traže privilegije, već isplatu zarađenog, poštovanje zakona, jednak tretman i pravo na dostojanstven rad.

Očekujemo da se javnost informiše na osnovu potpunih i tačnih činjenica, a ne jednostranih i politički motivisanih narativa.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Tuzlanskog kantona.

Kraj demanta.