Skupština TK sutra o seksualnom iskorištavanju djevojčica

Nedžida Sprečaković
Skupština TK, sjednica
Foto: Sjednica Skupštine TK/Arhiva

Skupština Tuzlanskog kantona sutra će održati 49. sjednicu hitnog karaktera, koja će početi u 14 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Kako je navedeno u obavještenju iz Skupštine TK, na dnevnom redu sjednice nalazi se jedna tačka – razmatranje Informacije o stravičnom slučaju seksualnog iskorištavanja djevojčica smještenih u Javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Detalji Tužilaštva TK: Osam osoba osumnjičeno za podvođenje 15-godišnjih djevojčica

Sjednica je sazvana nakon što je javnost potresla informacija o ovom teškom slučaju, koji je izazvao veliku zabrinutost i ogorčenje građana, te zahtjeve za hitnim reakcijama nadležnih institucija.

