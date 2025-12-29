Skupština TK usvojila rekordan budžet: 951 milion KM za kapitalne investicije i projekte

Skupština Tuzlanskog kantona je na današnjoj 52. redovnoj sjednici usvojila Budžet za 2026. godinu.

Ukupna vrijednost budžeta iznosi 951.963.261 KM, a planirana sredstva namijenjena su realizaciji brojnih kapitalnih i investicionih projekata na području cijelog kantona.

Riječ je o do sada najvećem budžetu u historiji Tuzlanskog kantona.

Prilikom izjašnjavanja, za budžet su glasala 23 poslanika, dok je devet bilo suzdržano.

Vladajuća većina u Skupštini pozdravila je usvajanje rekordnog budžeta, ocjenjujući ga odgovornim i usmjerenim ka unapređenju kvaliteta života građana. Opozicioni poslanici, međutim, izrazili su nezadovoljstvo, ukazujući na visoka zaduženja i planirano kreditno finansiranje kao ključne zamjerke.

Između ostalog, planirana su ulaganja od oko 50 miliona za potrebe UKC Tuzla, kapitalni transferi domovima zdravlja u vrijednosti od oko 3 miliona KM. Također, planirano je i oko 2.1 milion KM za potrebe Međunarodnog aerodroma Tuzla, 5 miliona KM za sanaciju cesta i sl. Osim toga, planirana su i izdvajanja za Univerzitet u Tuzli, subvencije i podršku poljoprivrednim djelatnostima, a planirano je i mogućih 7 miliona KM za subvencije javnog prevoza putnika.