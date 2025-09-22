Skupština TK zasjeda 1. oktobra: Na dnevnom redu izmjene zakona i izvještaji Vlade

Jasmina Ibrahimović

Danas je održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj su utvrđeni termin održavanja i prijedlog dnevnog reda 48. redovne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u srijedu, 1. oktobra 2025. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, s početkom u 11,00 sati.

Za dnevni red 48. sjednice Skupštine predloženo je 10 tačaka. Planirano je razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

Također, planirano je razmatranje i više informativno-analitičkih dokumenata planiranih Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2025. godinu, a među kojima su Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i izvještaji o radu više javnih preduzeća i ustanova, te Analiza prava i položaja djece i osoba sa invaliditetom sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.

