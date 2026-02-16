Sloboda bolja od Student Igokee

Adin Jusufović
Košarkaši tuzlanske Slobode upisali su pobjedu u 18. kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Student Igokee rezultatom 89:77.

Gostujući tim je bolje otvorio meč i tokom većeg dijela prve četvrtine diktirao ritam, pa je prva dionica završena rezultatom 19:26. U nastavku je domaća ekipa pojačala igru u odbrani, preokrenula rezultat i preuzela kontrolu. Druga četvrtina okončana je serijom domaćih 23:8, te se na pauzu otišlo s vodstvom 42:34.

U drugom poluvremenu Student Igokea je nekoliko puta smanjivala razliku i unosila neizvjesnost, ali je Sloboda zadržala prednost. U završnici su se istakli Adi Zahiragić, Vladimir Tomašević i Jovan Štulić, uz zapažen nastup Save Milanovića. Susret je zaključen razlikom od 12 poena, što je ujedno bila i najveća prednost domaćeg tima.

Najviše poena za Slobodu postigao je Tomašević, ukupno 20, Milanović je dodao 18, a Štulić 17. Kod Student Igokee najefikasniji je bio Courseault sa 17 poena, dok su Ateljević i Galić ubacili po 12. Sloboda nakon ovog kola ima učinak od 13 pobjeda i četiri poraza i ostaje u vrhu tabele.

pročitajte i ovo

Sport

Sloboda večeras protiv Vršca

Tuzla i TK

Više od 250 pasa u neizvjesnosti: Azil „Nirina“ čeka institucionalnu pomoć

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto...

Tuzla i TK

U Tuzli i Banovićima uskoro nove fotonaponske elektrane na rudarskim poljima

Istaknuto

Čišćenje snijega u Tuzli, vijećnici će razmatrati angažovanje privatnih firmi

Tuzla i TK

Objavljena imena navijača koji su učestvovali u sukobu kod Aerodroma Tuzla

Politika

Demant PDA Lukavac: Znamo da smo najveći problem za SDA

Tuzla i TK

Po naredbi Vrhovnog suda: Vrši se pretres službenih prostorija direktora RMU Banovići

BiH

Teško povrijeđena djevojka iz tramvajske nesreće budna, i dalje u teškom stanju

BiH

Formiran tim tužilaca za istragu tramvajske nesreće u Sarajevu, predmet dobio prioritetni status

Istaknuto

Ljekari traže izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH: Limit od 1.500 pacijenata po timu porodične medicine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]