Sloboda bolja od Student Igokee

Košarkaši tuzlanske Slobode upisali su pobjedu u 18. kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Student Igokee rezultatom 89:77.

Gostujući tim je bolje otvorio meč i tokom većeg dijela prve četvrtine diktirao ritam, pa je prva dionica završena rezultatom 19:26. U nastavku je domaća ekipa pojačala igru u odbrani, preokrenula rezultat i preuzela kontrolu. Druga četvrtina okončana je serijom domaćih 23:8, te se na pauzu otišlo s vodstvom 42:34.

U drugom poluvremenu Student Igokea je nekoliko puta smanjivala razliku i unosila neizvjesnost, ali je Sloboda zadržala prednost. U završnici su se istakli Adi Zahiragić, Vladimir Tomašević i Jovan Štulić, uz zapažen nastup Save Milanovića. Susret je zaključen razlikom od 12 poena, što je ujedno bila i najveća prednost domaćeg tima.

Najviše poena za Slobodu postigao je Tomašević, ukupno 20, Milanović je dodao 18, a Štulić 17. Kod Student Igokee najefikasniji je bio Courseault sa 17 poena, dok su Ateljević i Galić ubacili po 12. Sloboda nakon ovog kola ima učinak od 13 pobjeda i četiri poraza i ostaje u vrhu tabele.