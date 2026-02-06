Sloboda Energoinvest u Mejdanu napada sedmu pobjedu zaredom

Sloboda Energoinvest u subotu od 19 sati pred domaćom publikom u Mejdanu igra utakmicu 17. kola Prvenstva BiH protiv ekipe Jahorine, s namjerom da produži pobjednički niz i upiše sedmi uzastopni trijumf u ligi.

Tuzlanski tim u nastavak prvenstva ulazi u vrlo dobroj formi i sa nizom vezanih pobjeda koji ga je zadržao u samom vrhu tabele. Duel protiv Jahorine dolazi u važnom trenutku sezone, jer bi novi bodovi dodatno ojačali poziciju crveno-crnih u borbi za vrh poretka.

Gostujući sastav s Pala već je ove sezone savladao Slobodu i bio jedna od rijetkih ekipa koja je uspjela zaustaviti tim iz Tuzle, što ovom susretu daje dodatnu rezultatsku težinu.

Iz kluba najavljuju borbenu utakmicu i očekuju snažnu podršku s tribina, uz poziv navijačima da ispune Mejdan i podrže ekipu u nastavku serije dobrih rezultata.