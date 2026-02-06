Sloboda Energoinvest u Mejdanu napada sedmu pobjedu zaredom

Jasmina Ibrahimović
Triler završnica u Boriku, nova pobjeda OKK Sloboda Energoinvest

Sloboda Energoinvest u subotu od 19 sati pred domaćom publikom u Mejdanu igra utakmicu 17. kola Prvenstva BiH protiv ekipe Jahorine, s namjerom da produži pobjednički niz i upiše sedmi uzastopni trijumf u ligi.

Tuzlanski tim u nastavak prvenstva ulazi u vrlo dobroj formi i sa nizom vezanih pobjeda koji ga je zadržao u samom vrhu tabele. Duel protiv Jahorine dolazi u važnom trenutku sezone, jer bi novi bodovi dodatno ojačali poziciju crveno-crnih u borbi za vrh poretka.

Gostujući sastav s Pala već je ove sezone savladao Slobodu i bio jedna od rijetkih ekipa koja je uspjela zaustaviti tim iz Tuzle, što ovom susretu daje dodatnu rezultatsku težinu.

Iz kluba najavljuju borbenu utakmicu i očekuju snažnu podršku s tribina, uz poziv navijačima da ispune Mejdan i podrže ekipu u nastavku serije dobrih rezultata.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Četvrta pobjeda crveno-crnih u ABA 2 ligi

Sport

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi u Zetri

Sport

Finale Kupa sistema A: Bosna i Sloboda Energoinvest u nedjelju u...

Sport

Predpioniri Slobode nastupili na međunarodnom WINTER MINI BASKET 2026 festivalu

Sport

Aleksa Jugović novo pojačanje tuzlanske Slobode

Istaknuto

Sloboda Energoinvest dočekuje Leotar u 15. kolu Prvenstva BiH

Istaknuto

Vlada FBiH odobrila 28 miliona KM grantova za malu privredu i poduzetnike

BiH

Tužilac tvrdi da je Kajganić bio u sukobu interesa u predmetu za ratne zločine protiv Došenovića

Sport

Tuzla City predstavio novo pojačanje na poziciji desnog beka

Tuzla i TK

UKC Tuzla obilježio Dan crvenih haljina, fokus na prevenciji moždanog udara kod žena

Tuzla i TK

U Tuzli sve više prijava nasilja nad ženama i djecom, broj zaštitnih mjera udvostručen

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]