Sloboda gostuje Mladosti u 18. kolu, Tuzlaci traže šestu pobjedu na strani

Jasmina Ibrahimović
Foto: OKK Sloboda Energoinvest

Sloboda Energoinvest gostuje Mladosti u okviru 18. kola prvenstva, a susret u Mrkonjić Gradu igra se večeras od 19 sati u Areni Nove Banke, gdje tuzlanski tim ulazi s ciljem nove gostujuće pobjede i zadržavanja mjesta u vrhu tabele.

Ekipa iz Tuzle u dosadašnjem dijelu sezone bilježi vrlo stabilne rezultate i nalazi se pri samom vrhu poretka, uz učinak od 12 pobjeda i tri poraza iz 15 odigranih utakmica. Posebno se izdvaja dobar niz rezultata u posljednjim kolima, što dodatno podiže očekivanja pred novo gostovanje.

Sloboda Energoinvest u Mrkonjić Grad dolazi po šestu pobjedu van domaćeg terena, dok domaća Mladost traži bodove koji bi joj značili u borbi za pomak sa donjeg dijela tabele. Mladost je do sada ostvarila četiri pobjede uz jedanaest poraza i pokušat će iskoristiti prednost domaćeg parketa.

Ovaj duel dolazi u osjetljivoj fazi prvenstva, kada se borba za pozicije pred završnicu dodatno zaoštrava, a svaki rezultat ima direktan uticaj na raspored ekipa u vrhu i sredini tabele.

