Sloboda pred izazovom sezone, gostovanje kod ekipe sa vrha tabele

Jasmina Ibrahimović
Foto: OKK Sloboda Energoinvest

Košarkaši Slobode u posljednjem kolu regularnog dijela ABA 2 lige gostuju u Nikšiću, gdje ih dočekuje drugoplasirana Sutjeska, koja nakon sedam odigranih kola ima omjer 6-1 i 13 osvojenih bodova.

Sloboda uoči ovog susreta zauzima sedmo mjesto na tabeli sa skorom 4-3 i 11 bodova, te će u direktnom duelu s jednim od kandidata za vrh pokušati popraviti plasman pred završnicu prve faze takmičenja. Razlika na tabeli je mala, jer čak šest ekipa dijeli svega jedan bod razlike, što dodatno povećava značaj ovog meča.

Lider prvenstva je Široki Brijeg sa 13 bodova i omjerom 6-1, dok Sutjeska ima identičan učinak, ali slabiju koš-razliku. Sloboda je u grupi timova koji imaju po 11 bodova i bore se za što bolju poziciju pred narednu fazu.

Susret osmog kola igra se u Sportskom centru Nikšić, a utakmicu je moguće pratiti uživo na kanalima TV Arena Sport.

