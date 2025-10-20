Sloboda u Mejdanu dočekuje Podgoricu: Tuzlaci traže prvu pobjedu u ABA 2 ligi

Košarkaši tuzlanske Slobode sutra će u Mejdanu u 18 sati dočekati ekipu Podgorice u okviru drugog kola ABA 2 lige.

Učešće u ABA 2 ligi veliko je priznanje, ali i izazov za OKK Sloboda. Klub iz Tuzle time je dobio priliku da se predstavi van granica Bosne i Hercegovine, u takmičenju u kojem učestvuju klubovi iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i BiH.

„Mi smo ove godine dobili priliku da napravimo iskorak dalje u našem radu i promociji kluba i košarke. Učesnici smo ABA 2 lige, takmičenja koje, bez obzira na osporavanja, i dalje ima veliki značaj na ovim prostorima. Vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati, ali nesumnjivo kad pogledate broj reprezentativaca i sjajnih ekipa koji igraju u ABA takmičenju, zaista dođete do impresivnih brojeva”, govori Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda.

Trener ekipe, Marko Trbić, upozorava da protivnik Tuzlaka, ekipa Podgorice, iako mlada, ima jasno definisan sistem igre i iskustvo igranja na regionalnoj sceni.

„To je tim koji pet ili šest sezona u kontinuitetu igra u ABA 2 ligu i oni znaju kako se to radi. S druge strane, oni su jako podmlađen tim ove godine. To su momci koji su mahom crnogorski mladi igrači, reprezentativci i dva-tri iskusna igrača koja su doveli i samim tim igraju na jedan specifičan način. Mi moramo biti jako oprezni kad je ova utakmica sutra u pitanju”, kazao je Marko Trbić, trener OKK Sloboda.

Iako svjestan kvaliteta protivnika, Trbić vjeruje da njegov tim ima dovoljno snage i motiva da se pred domaćom publikom vrati na pobjednički put.

„Znamo da mi imamo kvalitet i imamo dobar motiv, da smo dobro radili, da bi olako izašli na tu utakmicu i prosuli to što smo radili. Moramo se maksimalno pripremiti, biti maksimalno fokusirani, nadamo se i podršci publike i vjerujem da tu utakmicu možemo i treba da pobijedimo”, dodaje Trbić.

U ekipi vlada optimizam. Nakon dobrih izdanja u domaćem prvenstvu, Sloboda dočekuje Podgoricu s vjerom da može do prve pobjede u regionalnom takmičenju.

„Zadnje dvije utakmice smo stvarno dobro odigrali. Pa i prvu tu utakmicu protiv Heliosa vjerujem da smo odigrali na nekom solidnom levelu, iako smo izgubili. I naravno vjerujemo da smo favoriti u sljedećoj utakmici, pogotovo što igramo u Mejdanu i vjerujem da je u Mejdanu jako teško doći do pobjede protiv nas. Ali opet, favoriti su samo na papiru. Morat ćemo to da pokažemo i na terenu”, govori Sani Čampara, igrač OKK Sloboda.

Ulaznice za sutrašnju utakmicu koštaju 5 KM i mogu se kupiti u kafićima Galerija i Zona te u Mejdanu prije meča.