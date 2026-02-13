Sloboda u Mejdanu dočekuje Student M:Tel

Jasmina Ibrahimović

Košarkaši OKK Sloboda Tuzla u nedjelju će u Mejdanu dočekati ekipu Student M:Tel u okviru 19. kola Prvenstva BiH.

Utakmica počinje u 19 sati, a na našem Facebook profilu pripremili smo poklon igru u kojoj će biti dodijeljene tri puta po dvije ulaznice. Zainteresovani mogu učestvovati tako što će u komentaru objave označiti osobu s kojom žele doći na susret, dok će imena dobitnika biti objavljena danas u 14 sati. Preuzimanje ulaznica predviđeno je na dan utakmice u fan shopu, u terminu od 18 do 19 sati.

Sloboda u ovaj meč ulazi nakon neugodnog poraza u prošlom kolu, kada je u okviru 18. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine izgubila od Mladosti rezultatom 79:66, pa će duel protiv Studenta biti prilika za rezultatski odgovor pred domaćom publikom.

