Smanjen Plan proljetne sjetve u TK za 2026 godinu

Plan proljetne sjetve u Tuzlanskom kantonu 2026 dobio je saglasnost Vlade, a dokument je izrađen na osnovu podataka i projekcija koje su dostavili gradovi i općine s područja kantona. Ovogodišnji plan obuhvata sjetvu žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na ukupno 36.335,5 hektara.

U poređenju s prošlogodišnjom realizacijom, riječ je o smanjenju sjetvenih površina za 613,5 hektara, odnosno 1,66 posto. Iako je ukupna planirana površina manja, kod pojedinih kultura zabilježen je rast, posebno kada je riječ o žitaricama.

Plan proljetne sjetve u Tuzlanskom kantonu 2026 predviđa da će žitarice biti zasijane na 15.174 hektara, što čini 41,76 posto ukupno planirane sjetve. To je povećanje za 177,5 hektara ili 1,18 posto u odnosu na prošlogodišnju realizaciju sjetve žitarica, što ukazuje na blagi zaokret proizvođača prema ovoj grupi kultura.

Kada je riječ o teritorijalnoj raspodjeli, najveće sjetvene površine planirane su u Kalesiji, gdje bi trebalo biti zasijano 6.450 hektara. Slijede Gračanica sa 5.860 hektara, Gradačac sa 4.780, Živinice sa 4.389 i Tuzla sa 4.167 hektara. U većini lokalnih zajednica planirane su veće sjetvene površine nego prošle godine, dok su izuzeci Gradačac, Lukavac, Srebrenik, Tuzla i Čelić, gdje je planirano blago smanjenje.

Finansijski okvir ovogodišnjeg plana značajno je niži nego ranije. Za provođenje svih aktivnosti predviđenih dokumentom potrebno je 71.679.932 konvertibilne marke. To je za više od 16 miliona maraka manje nego prethodne godine, odnosno smanjenje od 22,70 posto.

Razlozi za niže ukupne troškove leže u padu cijena pojedinih ključnih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji. U odnosu na prošlu godinu niže su cijene sjemenskog krompira, crnog i bijelog luka, sjemena industrijskog bilja, NPK đubriva, kao i dizel goriva. Uz to, dio općina i gradova planirao je sjetvu na nešto manjim površinama, što je dodatno uticalo na ukupan finansijski iznos.

U obrazloženju se navodi da bi stvarna realizacija mogla premašiti planirane brojke. Povoljniji ulazni troškovi i stabilnije cijene repromaterijala stvaraju bolje uslove za poljoprivredne proizvođače, pa se očekuje da bi dio njih mogao proširiti obim sjetve tokom sezone.

Plan proljetne sjetve u Tuzlanskom kantonu 2026 predstavlja osnovu za daljnje mjere podrške i praćenje poljoprivredne proizvodnje na području kantona u ovoj godini, kroz općinske i gradske programe, kao i kantonalne podsticaje.