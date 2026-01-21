Smanjenje taksi za registraciju obrta u Tuzli, plaćat će se samo 1 KM

Smanjenje taksi za registraciju obrta u Tuzli moglo bi već od 1. februara 2026. godine značajno olakšati pokretanje vlastitog posla, ako Gradsko vijeće Tuzla na narednoj sjednici usvoji predloženu odluku. Prema materijalu koji će se naći pred vijećnicima, administrativna taksa za registraciju samostalne djelatnosti iznosila bi simboličnih 1 KM i to u periodu od 1. februara do 31. decembra 2026. godine.

Ovom odlukom Grad Tuzla planira privremeno smanjiti finansijsko opterećenje za sve građane koji se odluče na pokretanje vlastitog obrta ili druge samostalne djelatnosti. To znači da će svi zahtjevi za registraciju podneseni u tom periodu biti obuhvaćeni ovom mjerom.

Prema važećim propisima, visina administrativne takse za registraciju samostalne djelatnosti trenutno zavisi od veličine poslovnog prostora i zone grada u kojoj se nalazi. Ti iznosi se kreću od 70 do 200 KM, dok za djelatnosti koje se obavljaju bez poslovnog prostora taksa iznosi 80 KM. Ako nova odluka bude usvojena, svi ti iznosi bili bi privremeno svedeni na samo 1 KM.

U obrazloženju odluke navodi se da je cilj ove mjere podsticanje poduzetništva, unapređenje poslovnog ambijenta i smanjenje administrativnih i finansijskih prepreka za one koji žele legalno započeti vlastiti posao. Naglašeno je i da se ovom odlukom ne uvodi novo oslobađanje od taksi, već se samo privremeno prilagođava njihova visina u okviru zakonskih mogućnosti koje ima jedinica lokalne samouprave.

Važno je istaći da zakonske kategorije građana koje su i do sada bile oslobođene plaćanja administrativnih taksi zadržavaju to pravo i dalje. Nova odluka odnosi se isključivo na visinu takse za sve ostale podnosioce zahtjeva.

U dokumentu se navodi i da se očekuje kako smanjenje prihoda po ovom osnovu neće imati značajan negativan uticaj na budžet Grada Tuzla, dok bi efekti na zapošljavanje, razvoj malog biznisa i legalizaciju poslovanja mogli biti višestruko pozitivni, posebno u uslovima rasta troškova života i poslovanja.

Ako Gradsko vijeće Tuzla usvoji ovu odluku na sjednici zakazanoj za 28. januar, nova cijena takse od 1 KM počet će se primjenjivati od 1. februara 2026. godine i važit će do kraja godine.