Snijeg i led prouzrokovali brojne intervencije i nestanke struje u TK

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,26 metara nadmorske visine, što je jedan centimetar više u odnosu na prethodna 24 sata, dok je tačka preljeva na 200 metara. Ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, zabilježen je veći broj intervencija vatrogasnih službi. Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac jučer je gasila požar na pomoćnom objektu – štali u naselju Prokosovići, koji je uspješno lokaliziran i ugašen. Pored toga, vatrogasci su imali i više tehničkih intervencija, uključujući izvlačenje vozila zaglavljenog u snijegu, uklanjanje srušenih grana sa vozila u centru grada te obaranje stabla u naselju Senjak II. Također su intervenisali i u naselju Orahovica, gdje je stablo palo na elektroenergetsku mrežu.

Najveće probleme izazvali su kvarovi na elektrodistribucijskoj mreži. Prema podacima Elektrodistribucije Tuzla, bez električne energije trenutno je 4.777 kupaca na području Kladnja, Lukavca, Sapne, Gradačca i Kalesije. Najviše domaćinstava bez struje je u općini Kalesija, gdje je bez napajanja više od 2.500 kupaca, dok su značajni prekidi zabilježeni i u Gradačcu, Lukavcu i Sapni. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na sanaciji kvarova.

Na području općine Sapna, u mjesnim zajednicama Zaseok, Nezuk i Baljkovica, napajanje električnom energijom i dalje je u prekidu, a radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

U Gračanici je prijavljeno da je usljed velikog snijega i leda stablo palo na stambeni objekt u naselju Varoš. Nakon izlaska na teren, nadležne službe su utvrdile da nema većih oštećenja, a zapisnik o događaju bit će naknadno sačinjen.