Snijeg zabijelio pojedine dijelove BiH, padavine se šire i na ostatak zemlje

Snježne padavine koje su bile najavljene za vikend zahvatile su sjever Bosne i Hercegovine, a prema prognozama meteorologa, u narednim satima i tokom nedjelje očekuje se njihovo širenje i na ostale dijelove zemlje.

Prema dostupnim podacima, snijeg je u jutarnjim satima zabijelio sjeverne, sjeverozapadne i sjeveroistočne krajeve Bosne i Hercegovine, što je dodatno otežalo odvijanje saobraćaja. U većem dijelu zemlje jutros je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, uz kišu.

Meteorolozi navode da je jutros u Bosni i Hercegovini zabilježeno pretežno oblačno vrijeme sa padavinama u većini područja.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Gradačac 0 stepeni, Tuzla i Zenica 4, Sarajevo 5, Jajce 6, Banja Luka 7, dok je u Mostaru izmjereno 10 stepeni Celzijusa.

GP Županja/ Foto: HAK

Prognoza za danas

Tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dok će na planinama padati snijeg. U sjevernim dijelovima Bosne kiša će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg.

Kako navode meteorolozi, u poslijepodnevnim satima u većini krajeva padavine će slabiti i postepeno prestajati. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature zraka kretat će se od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati i do 14 stepeni Celzijusa.

