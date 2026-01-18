Šta će se dogoditi ako odbijete dati biometrijske podatke na granici?

Foto: EES/ Morate dati svoje osobne podatke svaki put kad pristignete na vanjsku granicu europskih zemalja koje upotrebljavaju EES. U EES-u se prikupljaju, evidentiraju i pohranjuju: podaci iz vaše putne isprave (npr. puno ime, datum rođenja) datum i mjesto svakog ulaska i izlaska prikaz lica i otisci prstiju (tzv. „biometrijski podaci”) je li vam odbijen ulazak.

EES se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ulaze u evropske zemlje koje koriste ovaj sistem.

Ako putnik odbije dati biometrijske podatke na graničnim prelazima, može mu biti odbijen ulazak u evropske zemlje koje koriste EES (Entry/Exit System), navodi se u pojašnjenju Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za „Slobodnu Bosnu“.

Reakcija MUP-a Hrvatske uslijedila je nakon navoda građana da su im, i nakon što su već evidentirani u EES-u, na narednim prelascima granice ponovo traženi otisci prstiju. „Morate dati svoje lične podatke svaki put kad pristignete na vanjsku granicu evropskih zemalja koje upotrebljavaju EES“, ističu iz MUP-a Hrvatske.

Prema njihovom pojašnjenju, u EES-u se prikupljaju, evidentiraju i pohranjuju podaci iz putne isprave (npr. puno ime i prezime, datum rođenja), datum i mjesto svakog ulaska i izlaska, prikaz lica i otisci prstiju (biometrijski podaci), kao i informacija da li je ulazak odbijen. Na osnovu biometrijskih podataka izrađuju se biometrijski modeli i pohranjuju u zajedničkoj usluzi za upoređivanje biometrijskih podataka, a sistem se koristi pri svakom narednom prelasku granice, uz provjeru kroz poređenje fotografije lica snimljene uživo s dosijeom u sistemu.

Iz MUP-a Hrvatske navode da je realno očekivati da granične kontrole u pojedinim situacijama traju duže nego prije uvođenja EES-a, jer novi sistem uključuje dodatne tehničke i operativne radnje. Dodaju da trajanje kontrole ne zavisi samo od sistema, nego i od saradnje putnika, postupanja po uputama policijskih službenika, komunikacije tokom kontrole, kao i stanja i kvaliteta biometrijskih podataka, poput otisaka prstiju.

EES se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ulaze u evropske zemlje koje koriste ovaj sistem, dok se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta.

