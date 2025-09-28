Stanje na cestama širom BiH: Mokri kolovozi i magla otežavaju vožnju

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a učestali odroni dodatno otežavaju vožnju. Na pojedinim dionicama, posebno u kotlinama i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost.

Radovi na frekventnim magistralnim pravcima

Na magistralnoj cesti Zenica–Doboj (dionica Donja Vraca–Liješnica) u toku su radovi na sanaciji odbojne ograde. Svakog dana, osim nedjelje, od 9 do 17 sati vozila se propuštaju naizmjenično, što dovodi do dužih kolona.

Na dionici Konjic–Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku je sanacija dilatacija, pa se vozi usporeno, uz regulaciju semaforima. Radovi se izvode i na dionici M-17.5 Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), gdje putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju naizmjenično, dok je za teža vozila saobraćaj obustavljen.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te na dionicama Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Stanje na graničnim prelazima

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na GP Karakaj i dalje zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona, koja se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču. Autobusi mogu koristiti GP Šepak, a za teretna vozila na ovom prelazu važe posebni termini – radnim danima od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom samo noću, od 22 do 6 sati.