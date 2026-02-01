Stanje na putevima BiH: Mokar kolovoz, magla i odroni na više dionica

Saobraćaj se na putevima širom Bosne i Hercegovine odvija po mjestimično mokrom i vlažnom kolovozu, dok u višim planinskim predjelima pada slab snijeg koji se zasad ne zadržava na cesti. Na pojedinim dionicama vidljivost je smanjena zbog magle, naročito u kotlinama, uz riječne tokove i u višim područjima.

Povećan je rizik od odrona, klizišta i osipanja kamenja na više putnih pravaca, među kojima su Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići–Živinice, Simin Han–Ban Brdo, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres, Bradina–Konjic–Jablanica, Sarajevo–Foča, Rogatica–Višegrad i Turbe–Karanovac.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, vozila se preusmjeravaju u preticajnu traku. Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju dugo, ali su moguća duža zadržavanja zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, EES. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.