Stanje na putevima: Duge kolone vozila na nekoliko graničnih prelaza

Magla i niska oblačnost u jutarnjim satima smanjuju vidljivost, posebno na pojedinim dionicama u višim predjelima. Kolovoz je mokar ili vlažan, a učestali su i odroni zemlje i kamenja uslijed temperaturnih oscilacija. Izuzetak su putevi na jugu, gdje se saobraća po pretežno suhom kolovozu.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje-Ključ.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.