Stanje na putevima: Magla i niska oblačnost otežavaju vožnju u dijelovima BiH

Stanje na putevima u BiH

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, vidljivost je jutros smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, a kolovoz mjestimično vlažan.

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetuje se na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Na magistralnom putu M-17 Konjic – Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacije mosta, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, naizmjenično, uz regulaciju semaforima.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica). Svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 09 do 19 sati, vozila će saobraćati usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Do 26. septembra zbog izvođenja radova od 08 do 15 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.