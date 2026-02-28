Stanje na putevima: Moguća duža zadržavanja na granicama zbog EES sistema

Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih zastoja. Kolovoz je pretežno suh, ponegdje vlažan, a zbog nižih temperatura postoji opasnost od poledice u usjecima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima.

Na širem području Kalesije, Kladnja i Bukinja bilježi se jak vjetar, dok je na dionici Mostar–Žitomislići smanjena vidljivost zbog magle. Zbog temperaturnih oscilacija mogući su i odroni, a na putu Livno–Šuica, preko prevoja Borova Glava, vozači se upozoravaju na učestale izlaske divljih konja na kolovoz. I pored stabilnih vremenskih prilika, savjetuje se oprez na svim rizičnim dionicama.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Putnička vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, gdje je 19 kilometara makadamskog puta, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo sjever–Podlugovi, zbog izgradnje bukobrana saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Cazin–Velika Kladuša, gdje se od 8 do 16 sati saobraća jednom trakom, naizmjenično, uz regulaciju.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratka, ali zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, Entry/Exit System, moguća su duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine prelaz Karakaj ponovo u funkciji za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.