Stanje na putevima: Mokar kolovoz i mjestimična magla

RTV SLON
Mokar ili vlažan kolovoz - Stanje na putevima/ Saobraćaj u BiH: Mokri i klizavi kolovozi, povećan oprez zbog obilnih padavina
Foto: RTV Slon/ Stanje na putevima

Prema informacijama putnih službi s terena, na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno mokrim ili vlažnim kolovozima, uz uglavnom povoljne uslove za vožnju. U većem dijelu zemlje pada kiša, dok je na pojedinim dionicama prisutna i magla koja mjestimično smanjuje vidljivost, posebno na širem području Srebrenika, Gradačca, Živinica, Banovića, Kladnja i Kupresa, zatim kod Odžaka, kao i na pravcima Kaonik–Kiseljak, Jošanica–Zenica i Odžak–Svilaj, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na pojedinim dionicama zabilježeno je osipanje kamenog materijala i zemlje na kolovoz, naročito na pravcima Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići–Živinice, Simin Han–Ban Brdo, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres, Bradina–Konjic–Jablanica, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu, drže veći razmak između vozila i obrate pažnju na dionice na kojima su mogući poledica, smanjena vidljivost i iznenadne prepreke na kolovozu.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, ali su moguća duža čekanja zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES). Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karakaj je od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

