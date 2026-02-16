Stanje na putevima: Nesreća na putu Derventa – Doboj, obustavljen saobraćaj

Stanje na putevima

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri teretna vozila i autobus, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Derventa–Doboj, na obilaznici oko Dervente.

Kako je saopćeno iz BIHAMK-a, u toku je policijski uviđaj, a vozila se preusmjeravaju kroz grad Derventu.

Na cestama širom Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Zbog niskih temperatura vozačima se skreće pažnja na mogućnost poledice, posebno u višim predjelima i u usjecima, dok se u nizinama poledica može formirati preko mostova i nadvožnjaka. Magla dodatno smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove.

Iz BIHAMK-a upozoravaju i na učestale odrone, a posebno izdvajaju dionice: Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani i Rogatica–Višegrad.

Na putevima Šuica–Livno, Glamoč–Priluka i Sarajevo–Rogatica vozačima se dodatno preporučuje oprez zbog čestih izlazaka divljih konja na kolovoz.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Kalinovika (uz 19 kilometara makadamske ceste) i Grebka, dok se teretna vozila preusmjeravaju preko Rogatice i Goražda.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi u toku je izgradnja bukobrana, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja, ali iz BIHAMK-a upozoravaju da su moguća duža čekanja zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.