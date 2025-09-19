Stanje na putevima: Oprez zbog magle i odrona

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama koje prolaze kroz kotline i uz riječne tokove. Vozačima se skreće pažnja na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica), svakog dana (osim nedjelje), od 09 do 19 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duži zastoji.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic– Jablanica (na mostu kod tunela Crnaja), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Danas i sutra zbog radova na sanaciji semafora u Konjicu (na raskrsnici M-17 i R-435), vozila će saobraćati usporeno.

Do 24. septembra zbog izvođenja radova, od 08 do 15 sati, obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Bileća-GP Deleuša. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na GP Klobuk (Trebinje-Nikšić).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.