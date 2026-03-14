Stanje na putevima: Radovi i obustave na više putnih pravaca u BiH

BIHAMK: Povoljni uvjeti za voznju/ Putovanja u jutarnjim satima/ prohodnost vozila
Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom, a mjestimično i vlažnom kolovozu. U jutarnjim satima vozače dodatno može usporavati magla koja se zadržava u kotlinama i uz riječne tokove. Zbog promjena temperature mogući su i odroni zemlje i kamenja na pojedinim dionicama.

Tokom prvog dana vikenda očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putevima koji vode prema izletištima i turističkim odredištima.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez u vožnji, uz prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na pješake u naseljenim mjestima, dok se svi učesnici u saobraćaju pozivaju na poštivanje saobraćajnih propisa.

Zbog oštećenja mosta i dalje je zabranjeno kretanje svih vozila na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, gdje se nalazi oko 19 kilometara makadamskog puta, dok se teretna vozila preusmjeravaju preko Rogatice i Ustiprače.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi u toku je postavljanje bukobrana, pa je saobraćaj privremeno preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na monitoringu tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj se odvija dvosmjerno desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Privremena obustava saobraćaja na snazi je i na magistralnom putu Šamac–Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza, a vozači se upućuju na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Ipak, zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, takozvanog Entry/Exit Systema (EES), povremeno su moguća duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine prelaz Karakaj ponovo je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

